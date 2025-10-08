उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश से तापमान में भारी गिरावट, चोटियां बर्फ से लकदक, निचले क्षेत्रों में गिरा पारा

उत्तराखंड में लगातार बारिश और बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसी चोटियां बर्फ से ढकी हैं। चमोली में कई पर्यटक फंसे हुए हैं जिन्हें बचाने का काम चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है और तापमान में गिरावट आ सकती है।

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में लगातार दूसरे दिन वर्षा-बर्फबारी का दौर जारी रहा। केदारनाथ, बदरीनाथ, हेमकुंड साहिब समेत तमाम चोटियां बर्फ से लकदक हो गई हैं। वहीं, निचले इलाकों में रिमझिम वर्षा से तापमान में गिरावट आ गई है। दून में ही बीते दो दिन में तापमान करीब आठ डिग्री सेल्सियस गिर गया है। आज से प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम खुलने की उम्मीद है। पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाये रह सकते हैं और कहीं-कहीं हल्की वर्षा हो सकती है।

भारी बर्फबारी से चमोली में सतोपंथ ट्रेक पर 40 से अधिक पर्यटक व गाइड फंसे हुए हैं, वहीं वसुधारा ट्रेक पर फंसे तीन पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया है। साथ ही जिले में जीएसआइ के भारी भूस्खलन के अलर्ट को देखते हुए मंगलवार को हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी समेत उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आवाजाही स्थगित रही। इस कारण 1500 से अधिक लोग विभिन्न स्थानों पर रोके गए।

मंगलवार को सुबह से ही देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में रिमझिम वर्षा का सिलसिला चलता रहा। हालांकि, दोपहर बाद बादल छंट गए और धूप खिल गई। लेकिन, इस बीच तापमान सामान्य से चार डिग्री नीचे दर्ज किया गया। चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ आदि जिलों में ऊंची चोटियों पर लगातार दूसरे दिन हिमपात हुआ। जिससे चोटियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। गंगोत्री व यमुनोत्री की चोटियों पर भी हल्की बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में वर्षा होने से जनजीवन प्रभावित रहा। ऊंचाई वाले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। कुमाऊं में भी कहीं-कहीं वर्षा से जनजीवन प्रभावित रहा।