उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश के आसार

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग ने रविवार को प्रदेश के नौ पर्वतीय एवं मैदानी जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। इसके साथ ही

पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान गिरने के आसार हैं। मौसम में बदलाव से ठंड का असर और बढ़ सकता है। शनिवार को प्रदेश के मैदानी इलाकों में दिनभर धूप खिली रही, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में आंशिक बादल मंडराते रहे। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं बारिश और बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, बागेश्वर, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है।

वहीं, 3200 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं। प्रदेश के शेष जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों की घाटियों में मध्यम कोहरा छाने का भी पूर्वानुमान है।



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