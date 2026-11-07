Weather Update: उत्तराखंड में दीपावली पर करवट लेगा मौसम, बारिश-बर्फबारी संग होगा भगवान श्रीराम का स्वागत

- 3300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना

- आज प्रदेशभर में शुष्क रहेगा मौसम, चढ़ सकता है पारा

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जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में दीपावली पर मौसम करवट बदल सकता है। लंबे समय से शुष्क बने मौसम के बीच रविवार को प्रदेश के पांच पर्वतीय जिलों में हल्की वर्षा और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के आसार बन रहे हैं।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं, 3300 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना है। हालांकि, देहरादून समेत शेष जनपदों में मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है।

फिलहाल मौसम शुष्क प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है। चटख धूप खिलने से दिन में हल्की तपिश महसूस की जा रही है। ज्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक बने हुए हैं। हालांकि, सुबह और शाम के समय ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है।

पर्वतीय क्षेत्रों में पाला पड़ने लगा है, जबकि मैदानी इलाकों में कहीं-कहीं हल्का कोहरा भी छाने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, आज प्रदेश के सभी जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, पर्वतीय क्षेत्रों की घाटियों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम कोहरे का असर देखने को मिल सकता है।