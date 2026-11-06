दिल्ली में छोटी दीवाली पर क्या होगी बारिश? IMD ने बताया कल कैसा रहेगा मौसम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ठंड का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कल यानी 7 नवंबर 2026 को दिल्ली का मौसम सामान्य रहेगा।

IMD के मुताबिक शनिवार को सुबह शहर के कई हिस्सों में हल्का कोहरा रहने का अनुमान है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ आसमान पूरी तरह साफ हो जाएगा और पूरे दिन धूप खिले रहने की संभावना है।

छोटी दीवाली के दिन दिल्ली का मौसम

मौसम विभाग की ओर से छोटी दीवाली के दिन दिल्ली के किसी भी इलाके के लिए किसी तरह की प्रतिकूल चेतावनी जारी नहीं की गई है। जिसका मतलब साफ है कि बारिश की वजह से त्योहार में कोई अड़चन नहीं आएगी।

दिल्ली का अधिकतम तापमान 7 नवंबर को 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। हालांकि, न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।