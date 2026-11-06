दिल्ली-NCR में GRAP-3 लागू, 5वीं तक के स्कूल बंद, ऑफिसों में WFH... जानिए क्या हैं नई पाबंदियां

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के खराब होते स्तर को देखकर दिल्ली में GRAP-3 के प्रतिबंध लागू कर दिए हैं।

ग्रेप तीन के तहत इन कामों पर लगेगी रोक

ग्रेप के तीसरे चरण के प्रतिबंधों में गैर-जरूरी निर्माण, विध्वंस कार्य, पत्थर तोड़ने और खनन गतिविधियों पर रोक शामिल है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में बीएस तीन पेट्रोल संचालित और बीएस चार डीजल संचालित चार पहिया वाहनों पर भी प्रतिबंध लागू किया गया है।