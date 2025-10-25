Uttarakhand Weather: पहाड़ों में दिन में गर्मी, शाम को ठंड, रातें होने लगीं सर्द, दिन में तपिश बरकरार

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम शुष्क बने रहने से तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। हालांकि, रातें सर्द होने लगी हैं, लेकिन दिन में तपिश बरकरार है।

ज्यादातर क्षेत्रों में चटख धूप खिल रही है और रात व दिन के तापमान में दोगुना अंतर है। मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल प्रदेश में मौसम शुष्क ही बना रहेगा और तापमान भी सामान्य से अधिक रहने के आसार हैं।

देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही चटख धूप खिली रही। दिन में तपिश महसूस की गई और पारा भी सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। पहाड़ों में भी तेज धूप खिली रहने से दिन में गर्माहट रही, जबकि शाम को ठंड महसूस की गई।