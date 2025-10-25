Uttarakhand Weather: पहाड़ों में दिन में गर्मी, शाम को ठंड, रातें होने लगीं सर्द, दिन में तपिश बरकरार

Language
    By Vijay Joshi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहने से तापमान सामान्य से अधिक है। रातें सर्द हो रही हैं, पर दिन में गर्मी बनी हुई है। देहरादून में धूप खिली है और तापमान सामान्य से ऊपर है। पहाड़ों में दिन में गर्मी और शाम को ठंड है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट आ सकती है।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम शुष्क बने रहने से तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। हालांकि, रातें सर्द होने लगी हैं, लेकिन दिन में तपिश बरकरार है।

    ज्यादातर क्षेत्रों में चटख धूप खिल रही है और रात व दिन के तापमान में दोगुना अंतर है। मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल प्रदेश में मौसम शुष्क ही बना रहेगा और तापमान भी सामान्य से अधिक रहने के आसार हैं।
    देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही चटख धूप खिली रही। दिन में तपिश महसूस की गई और पारा भी सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। पहाड़ों में भी तेज धूप खिली रहने से दिन में गर्माहट रही, जबकि शाम को ठंड महसूस की गई।

    वहीं, रात को पाला पड़ने से मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। इसके बावजूद न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। पिछले कई दिनों से वर्षा न होने के कारण अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में भी ठंड सामान्य से कम है।

    मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में आज भी मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है। तापमान सामान्य से अधिक बना रह सकता है। हालांकि, अगले कुछ दिन बाद पारे में तेजी से गिरावट आने का भी पूर्वानुमान है।

    शहर अधिकतम न्यूनतम
    देहरादून 31.2 15.8
    ऊधमसिंह नगर 31.0 14.1
    मुक्तेश्वर 19.2 9.1
    नई टिहरी 22.0 10.2