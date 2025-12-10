Language
    Uttarakhand Weather Today: पहाड़ों में पाला, मैदानी क्षेत्रों में कोहरे के आसार; IMD ने किया अलर्ट

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 08:44 AM (IST)

    उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है, जिससे दिन में तापमान सामान्य से अधिक है। न्यूनतम तापमान में गिरावट से रात में सर्दी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुस ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम शुष्क है और पहाड़ से मैदान तक तेज धूप खिल रही है। जिससे दिन में तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। हालांकि, न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से रात को सर्दी का सितम बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल प्रदेश में मौसम शुष्क बना रह सकता है। पहाड़ों में पाला और मैदानी क्षेत्रों में कुहासा छाने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की आशंका है।

    मंगलवार को सुबह से ही दून समेत आसपास के क्षेत्रों में चटख धूप खिली रही। जिससे दिन में ठंड से राहत रही। हालांकि, सुबह-शाम ठिठुरन बढ़ गई है। शाम को ठंडी हवाएं कंपकंपी बढ़ा रही हैं। दून में अधिकतम तापमान सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस अधिक और न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। ज्यादातर क्षेत्रों में रात को पारे में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है।

    दिन और रात के तापमान में कहीं-कहीं चार गुना तक का अंतर पहुंच गया है। जो कि तबीयत के नासाज कर सकता है। प्रदेश में आगे भी मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, आज प्रदेशभर में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पाला और मैदानों में कोहरा दुश्वारियां बढ़ा सकता है। 

