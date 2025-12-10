Uttarakhand Weather Today: पहाड़ों में पाला, मैदानी क्षेत्रों में कोहरे के आसार; IMD ने किया अलर्ट

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम शुष्क है और पहाड़ से मैदान तक तेज धूप खिल रही है। जिससे दिन में तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। हालांकि, न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से रात को सर्दी का सितम बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल प्रदेश में मौसम शुष्क बना रह सकता है। पहाड़ों में पाला और मैदानी क्षेत्रों में कुहासा छाने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की आशंका है।

मंगलवार को सुबह से ही दून समेत आसपास के क्षेत्रों में चटख धूप खिली रही। जिससे दिन में ठंड से राहत रही। हालांकि, सुबह-शाम ठिठुरन बढ़ गई है। शाम को ठंडी हवाएं कंपकंपी बढ़ा रही हैं। दून में अधिकतम तापमान सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस अधिक और न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। ज्यादातर क्षेत्रों में रात को पारे में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है।