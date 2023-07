करीब सवा तीन बजे जिला आपदा प्रबंधन ने अलगे तीन घंटे जनपद में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। जगह-जगह आकाशीय बिजली चमकने के साथ उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में भी वर्षा लगातार जारी है। कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय गंगनानी की वार्डन सरोजनी ने कहा कि बहुत अधिक वर्षा हो रही है। आवासीय विद्यालय के परिसर में पानी भर रहा है।

Uttarakhand Weather: उत्तरकाशी में आफत की बरसात, गंगनानी में वर्षा से भारी नुकसान; मौसम विभाग का अलर्ट जारी

