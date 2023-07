Uttarakhand Weather: उत्तराखंड के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, सड़के हुई बंद; लैंडस्लाइड का है खतरा

Uttarakhand Weather उत्तराखंड में मैदान से लेकर पहाड़ों तक पर बारिश जारी है। लगातार हो रही बारिश से बारिश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से कई सड़कें बंद हैं तो वहीं दूसरी ओर अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह के अनुसार प्रदेश में फिलहाल मौसम का मिजाज इसी प्रकार का बना रहने का अनुमान है।

उत्तराखंड के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, सड़के हुई बंद; लैंडस्लाइड का है खतरा

देहरादून, जागरण संवाददाता। उत्तराखंड में लगातार बारिश जारी है। कहीं रूक-रूक कर बारिश हो रही है, तो कहीं मूसलाधार वर्षा से प्रलय जैसी स्थिति आ गई है। बुधवार को भी बादल छाये हुए हैं और हल्की से मध्यम बौछारों का दौर जारी है। आज भी बारिश के कयास लगाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के लोगों को गर्मी से राहत तो मिल गई है, लेकिन भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड जैसी विपदा का सामना करना पड़ रहा है। दून में मंगलवार रात कुछ हिस्से में तेज वर्षा हुई है। वहीं कुमाऊं के कुछ क्षेत्रों में आज भारी वर्षा दर्ज की जा रही है। देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में तड़के हुई झमाझम वर्षा के बाद दिनभर बादल छाने से उमस महसूस की गई। इन जिलों में बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने आज देहरादून, नैनीताल, चंपावत व बागेश्वर में कहीं-कहीं भारी वर्षा की चेतावनी दी है। अन्य जिलों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मंगलवार को तड़के दून में मौसम का मिजाज बदला और समूचे क्षेत्र में झमाझम वर्षा हुई। हालांकि, सुबह आंशिक धूप खिलने के बाद दिनभर बादल छाये रहे और उमस ने बेहाल किया। हालांकि, पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की हवा चलने से मौसम सुहावना रहा। चार धाम समेत तमाम चोटियों में हल्की से मध्यम वर्षा के दौर जारी है। जबकि, आसपास के क्षेत्रों में बादलों का डेरा रहा। बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह के अनुसार प्रदेश में फिलहाल मौसम का मिजाज इसी प्रकार का बना रहने का अनुमान है। ज्यादातर क्षेत्रों में बादल छाये रह सकते हैं। दून समेत चार जिलों में कहीं-कहीं भारी वर्षा हो सकती है। जबकि, अन्य क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बौछारें पड़ने के आसार हैं। ज्यादातर क्षेत्रों में तापमान सामान्य के आसपास रह सकता है।

Edited By: Swati Singh