    Uttarakhand Weather: मैदान में मौसम शुष्क, पहाड़ों में आंशिक बादल; होगी बारिश और बर्फबारी

    By Vijay Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 08:57 PM (IST)

    उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल और हल्की बूंदाबांदी हुई, जबकि मैदानी इलाके शुष्क रहे। देहरादून समेत कई शहरों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, पहाड़ों में हल्की वर्षा और ऊंचे स्थानों पर बर्फबारी की संभावना है। मैदानों में मौसम शुष्क रहेगा।

    Hero Image

    हल्द्वानी,, मैदान में मौसम शुष्क, पहाड़ों में छाये आंशिक बादल
    - दून समेत कई क्षेत्रों में सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक बना तापमान
    - पहाड़ों में हल्की वर्षा से तापमान में मामूली गिरावट आने की संभावना

    जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल मंडरा रहे हैं और कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई। लेकिन, मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क है और तेज धूप खिलने से तापमान में भी वृद्धि हो रही है। देहरादून समेत कई शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन से चार डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है।

    मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को भी पहाड़ों में कहीं-कहीं आंशिक बादल छाये रहने से लेकर हल्की वर्षा के आसार हैं। मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रह सकता है।

    देहरादून में बुधवार को सुबह से ही धूप खिली रही और दिन में गर्मी महसूस की गई। हालांकि, दोपहर बाद कहीं-कहीं आंशिक बादल मंडराने लगे। वहीं, पर्वतीय क्षेत्रों में दिनभर धूप और बादलों की आंख-मिचौनी चलती रही। कुमाऊं में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की सूचना है। पिछले कुछ दिनों से ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहने के कारण पारा भी सामान्य से अधिक बना हुआ है और अभी कई इलाकों में ठंड महसूस नहीं की जा रही है।

    मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, राज्य के उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर व रुद्रप्रयाग में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा की संभावना है। वहीं, 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बर्फबारी हो सकती है। शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं।