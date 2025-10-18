Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड में मौसम शुष्क, सुबह-शाम गुलाबी ठंड; IMD ने जारी किया अलर्ट

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है और पहाड़ से मैदान तक चटख धूप खिल रही है। दून समेत आसपास के क्षेत्रों में भी दिन में तपिश बनी हुई है और रात को पारे में गिरावट आने से ठिठुरन महसूस की जा रही है। ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में लगभग दोगुना अंतर है। हालांकि, मैदानी क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिन प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है। इस दौरान धूप खिली रहने के साथ हल्की हवाएं चल सकती हैं। पारे में मामूली गिरावट के आसार हैं। शुक्रवार को दून समेत प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में सुबह से चटख धूप खिली रही। दिन में तपिश बढ़ने के साथ ही हल्की गर्मी महसूस की गई। पहाड़ से लेकर मैदान तक सुबह-शाम ठंडक भी बढ़ रही है। दून का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि, दोनों ही तापमान सामान्य से अधिक हैं।

वहीं, पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दोगुना अंतर है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, दून समेत पूरे प्रदेश में अगले कुछ दिन मौसम शुष्क बना रहने की उम्मीद है। फिलहाल कहीं वर्षा के आसार नहीं है। तापमान में एक डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है।