जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के सभी जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। हालांकि, पर्वतीय क्षेत्रों की घाटियों और मैदानी इलाकों में सुबह और रात के समय कोहरा परेशानी बढ़ा सकता है। विशेषकर हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में हल्के से मध्यम कोहरे का अनुमान है।

पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य या उससे अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। ऐसे में फिलहाल बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही है। हालांकि, अगले गुरुवार के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड में सक्रिय हो सकता है। इसके प्रभाव से पर्वतीय जिलों में मौसम करवट लेने के आसार हैं।