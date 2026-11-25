Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में बदला मौसम, बागेश्वर में घना कोहरा, IMD का ताजा अपडेट
उत्तराखंड में मौसम बदल रहा है, जहां दिन में धूप और सुबह-शाम ठंड का अहसास हो रहा है। बागेश्वर में घना कोहरा छाया है, जबकि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक शुष्क मौसम का अनुमान जताया है।
HighLights
दिन में धूप, सुबह-शाम ठंड का अहसास
बागेश्वर में घना कोहरा, तापमान में गिरावट
मौसम विभाग ने शुष्क मौसम का अनुमान जताया
जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम बदल रहा है। अब दिन में धूप और सुबह व शाम को ठंड पड़ रही है। बात आज के मौसम की करें तो बुधवार की सुबह बागेश्वर में कोहरा छाया हुआ है। यहां अधिकतम तापमान 18 तथा न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार को दिनभर धूप खिली रही। हालांकि, सुबह कहीं-कहीं हल्का कोहरा और धुंध भी छाई रही।
आने वाले दिन का हाल
मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिन प्रदेश में मौसम का मिजाज शुष्क बना रहने के आसार हैं। पर्वतीय जिलों में घाटियाें में हल्का कोहरा छाया रह सकता है। सुबह-शाम ठंड बढ़ने की संभावना है।
दिन में धूप रही है राहत
शाम को पारे में तेजी से गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठिठुरन बढ़ने लगी है। हालांकि, दिन में धूप राहत दे रही है। दून में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य या उसके आसपास बने हुए हैं। जिसमें आने वाले दिनों में गिरावट के आसार हैं।