जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम बदल रहा है। अब दिन में धूप और सुबह व शाम को ठंड पड़ रही है। बात आज के मौसम की करें तो बुधवार की सुबह बागेश्वर में कोहरा छाया हुआ है। यहां अधिकतम तापमान 18 तथा न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार को दिनभर धूप खिली रही। हालांकि, सुबह कहीं-कहीं हल्का कोहरा और धुंध भी छाई रही। आने वाले दिन का हाल मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिन प्रदेश में मौसम का मिजाज शुष्क बना रहने के आसार हैं। पर्वतीय जिलों में घाटियाें में हल्का कोहरा छाया रह सकता है। सुबह-शाम ठंड बढ़ने की संभावना है।