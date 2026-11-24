कश्मीर से लद्दाख तक हाड़ कंपाने वाली ठंड, श्रीनगर में सीजन की सबसे ठंडी रात, जानें जम्मू में मौसम का ताजा हाल
Jammu-Kashmir Weather: जम्मू-कश्मीर में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, कई इलाकों में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला गया है। पहलगाम में -4.6 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर में इस मौसम की सबसे ठंडी रात रही।
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पहलगाम में न्यूनतम तापमान -4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।
श्रीनगर में -1.6 डिग्री सेल्सियस, सबसे ठंडी रात रही।
लेह में न्यूनतम तापमान -7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
डिजिटल डेस्क, जम्मू। पूरे जम्मू-कश्मीर में ठंड बढ़ गई है। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला गया है। पहलगाम में तापमान -4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कश्मीर संभाग में सबसे कम तापमान है।
जानकारी के अनुसार, श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात रही। वहीं, शोपियां -4.1 डिग्री सेल्सियस के साथ घाटी का दूसरा सबसे ठंडा इलाका रहा।
श्रीनगर एयरपोर्ट पर -2.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज
कश्मीर के अन्य हिस्सों में, पुलवामा में -3.4 डिग्री सेल्सियस, अनंतनाग में माइनस 2.6 डिग्री सेल्सियस, पंपोर के कोनिबल में माइनस 2.5 डिग्री सेल्सियस और बडगाम में माइनस 2.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।
श्रीनगर एयरपोर्ट और अवंतीपोरा, दोनों जगहों पर माइनस 2.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जबकि काजीगुंड में माइनस 2.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
गुलमर्ग में 0.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज
कुपवाड़ा में न्यूनतम तापमान माइनस 1.0 डिग्री सेल्सियस, बांदीपोरा में माइनस 1.1 डिग्री सेल्सियस, गांदरबल में माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस और कोकेरनाग में माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस रहा।
गुलमर्ग और कुलगाम में 0.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि बारामूला में यह 0.1 डिग्री सेल्सियस रहा। सोनमर्ग में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
जम्मू में कैसा है ठंड का मिजाज?
जम्मू संभाग में तापमान अधिक रहा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस, बनिहाल में 13.7 डिग्री सेल्सियस, बटोत और कटरा में 10.5-10.5 डिग्री सेल्सियस, और कठुआ में 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
जम्मू एयरपोर्ट पर 7.0 डिग्री सेल्सियस, उधमपुर में 6.5 डिग्री सेल्सियस, रामबन में 9.5 डिग्री सेल्सियस, सांबा में 7.1 डिग्री सेल्सियस, किश्तवाड़ में 8.5 डिग्री सेल्सियस, राजौरी में 3.0 डिग्री सेल्सियस, पुंछ में 6.2 डिग्री सेल्सियस, रियासी में 8.0 डिग्री सेल्सियस और भद्रवाह में 2.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।
लेह का न्यूनतम तापमान माइनस 7.8°C दर्ज
लद्दाख में, लेह का न्यूनतम तापमान माइनस 7.8°C दर्ज किया गया, जो तीनों क्षेत्रों के सूचीबद्ध स्टेशनों में सबसे कम है। कारगिल में माइनस 6.5°C, जबकि नुब्रा घाटी में माइनस 5.9°C तापमान दर्ज किया गया।
इस बीच, मौसम विभाग ने नवंबर के अंत तक पूरे जम्मू-कश्मीर में मौसम के मुख्य रूप से शुष्क रहने का पूर्वानुमान जताया है।
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