Weather Update: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला, अगले 48 घंटे पड़ सकते हैं भारी

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बादल छाए हुए हैं और कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है।

ताजा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले दो दिन राज्य में भारी वर्षा, ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात की संभावना जताई गई है। साथ ही तापमान में गिरावट के भी आसार हैं।

ऑरेंज अलर्ट जारी

देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में रविवार को दिनभर धूप खिली रही, हालांकि दोपहर बाद कुछ इलाकों में बादल छा गए। वहीं, पहाड़ों में कई स्थानों से हल्की वर्षा की सूचना मिली है।

मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार, आगामी 48 घंटों तक उत्तराखंड में तेज हवाओं, गर्जन और बिजली चमकने के साथ बारिश का दौर बना रहेगा। कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं।