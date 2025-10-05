Language
    Weather Update: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला, अगले 48 घंटे पड़ सकते हैं भारी

    By Soban singh Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 08:01 PM (IST)

    Weather Update उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए भारी बारिश ओलावृष्टि और बर्फबारी का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कई जिलों में तेज हवाएं और बिजली गिरने की भी आशंका है। देहरादून सहित कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है।

    मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बादल छाए हुए हैं और कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है।

    ताजा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले दो दिन राज्य में भारी वर्षा, ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात की संभावना जताई गई है। साथ ही तापमान में गिरावट के भी आसार हैं।

    ऑरेंज अलर्ट जारी

    देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में रविवार को दिनभर धूप खिली रही, हालांकि दोपहर बाद कुछ इलाकों में बादल छा गए। वहीं, पहाड़ों में कई स्थानों से हल्की वर्षा की सूचना मिली है।

    मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार, आगामी 48 घंटों तक उत्तराखंड में तेज हवाओं, गर्जन और बिजली चमकने के साथ बारिश का दौर बना रहेगा। कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं।

    मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी और हरिद्वार जनपदों में तीव्र वर्षा, आकाशीय बिजली गिरने, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल जिलों में भारी बारिश या 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी दी गई है।