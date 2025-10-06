Uttarakhand Weather Update: अगले दो दिन तक भारी बारिश-ओलावृष्टि की चेतावनी, इन जिलों में होगी बर्फबारी
उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। पहाड़ों और मैदानों में बादल छाए हुए हैं कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में भारी बारिश ओलावृष्टि और बर्फबारी की संभावना जताई है। देहरादून में धूप खिली रही लेकिन बाद में बादल छा गए। कई जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बादल छाए हुए हैं और कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है।
ताजा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले दो दिन राज्य में भारी वर्षा, ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात की संभावना जताई गई है। इससे तापमान में गिरावट के आसार हैं।
देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में रविवार को दिनभर धूप खिली रही। हालांकि, दोपहर बाद कुछ क्षेत्रों में बादल छाए। वहीं, पहाड़ों में कई स्थानों पर हल्की वर्षा हुई। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार, अगले 48 घंटों तक उत्तराखंड में तेज हवाओं, गर्जन और बिजली चमकने के साथ बारिश का दौर बना रहेगा।
कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी और हरिद्वार जनपदों में तीव्र वर्षा, आकाशीय बिजली गिरने, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए आरेंज अलर्ट जारी किया है।
जबकि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल जिलों में भारी बारिश या 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की है।
