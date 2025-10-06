Uttarakhand Weather Update: अगले दो दिन तक भारी बारिश-ओलावृष्टि की चेतावनी, इन जिलों में होगी बर्फबारी

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बादल छाए हुए हैं और कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है।

ताजा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले दो दिन राज्य में भारी वर्षा, ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात की संभावना जताई गई है। इससे तापमान में गिरावट के आसार हैं।

देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में रविवार को दिनभर धूप खिली रही। हालांकि, दोपहर बाद कुछ क्षेत्रों में बादल छाए। वहीं, पहाड़ों में कई स्थानों पर हल्की वर्षा हुई। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार, अगले 48 घंटों तक उत्तराखंड में तेज हवाओं, गर्जन और बिजली चमकने के साथ बारिश का दौर बना रहेगा।