रोजगार के नये केंद्र बनेंगे उत्तराखंड के गांव, नौ हजार युवाओं को मिली स्टार्टअप ट्रेनिंग

अशोक केडियाल, जागरण, देहरादून । राज्य के युवा नवाचार से पहाड़ों में सफलता की नई परिभाषा लिख रहे हैं। युवा पहले रोजगार की तलाश में पलायन करते थे, वे अब अपने ही गांवों में नवाचार आधारित उद्यम शुरू कर रहे हैं।

सरकार की उद्यमिता योजना के सहयोग से नैनीताल जनपद के भीमताल में पंकज पांडे का मधुमक्खी पालन केंद्र, टिहरी के जैनब सिद्दीकी का इको नेक्सस इनोवेशन तो उदाहरण हैं ही, आने वाले समय में पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी व पिथौरागढ़ जनपदों में सैकड़ों युवा घर पर ही स्वरोजगार प्रारंभ कर रोजगार देने वाले बनेंगे।

करीब नौ हजार युवाओं को स्टार्टअप को जो प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है इसमें से चार हजार युवा पहाड़ी जनपदों से हैं, यहीं आगे चलकर सफल युवा उद्यमी के रूप में राज्य की आर्थिकी का संबल बन सकते हैं। उद्यमिता योजना दिखा रही युवाओं को आत्मनिर्भरता की राह सरकार की देवभूमि उद्यमिता योजना युवाओं को आत्मनिर्भरता की राह दिखा रही है। इस योजना का असर अब पहाड़ी गांवों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भीमताल के पंकज पांडे ने मधुमक्खी पालन जैसे पारंपरिक कार्य को ‘पर्व हनी’ नामक ब्रांड में बदला।

प्रशिक्षण और 75,000 की सीड फंडिंग के सहारे उन्होंने एक साल में पांच लाख का कारोबार किया और वर्ष 2028 तक इसे 25 लाख तक ले जाने का लक्ष्य रखते हैं। टिहरी की जैनब सिद्दीकी ने पर्यावरण संरक्षण को केंद्र में रखते हुए चीड़ की पत्तियों से कंपोज़िट बोर्ड बनाने की दिशा में कदम उठाया। उन्हें विभिन्न स्रोतों से लगभग 6.75 लाख की राशि जुटाई। उनके स्टार्टअप ने पर्यावरणीय समाधान को व्यावसायिक अवसर में बदला।