UKSSSC Exam: आधे घंटे में ही पेपर की तीन पन्ने आए बाहर, जांच में जुटी पुलिस

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक होने की आशंका जताई जा रही है। परीक्षा के तीन पन्ने बाहर आने की सूचना के बाद आयोग ने जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार के एक सेंटर से पन्ने बाहर आने की आशंका है। आयोग अध्यक्ष ने घटना की पुष्टि की है और एसटीएफ को जांच सौंपी गई है।

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की ओर से रविवार को आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर के तीन पन्ने बाहर आ गए। यह पेज हरिद्वार के किसी परीक्षा केंद्र से फाेटो खींचकर बाहर आने की सूचना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके बाद हरिद्वार पुलिस ने तत्काल इस घटना की सूचना फेसबुक पर साझा करने वाले बाबी पंवार को हिरासत में लेकर पूछताछ की। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया। वहीं यूकेएसएसएसी के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने स्वीकार किया है कि पेपर के तीन पेज बाहर आए थे, हालांकि यह पेपर लीक होने की श्रेणी में नहीं आता।

रविवार को स्नातक स्तरीय परीक्षा 13 जिलों में 445 केंद्रों पर सुबह 11 बजे शुरु हुई। परीक्षा केंद्रों में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। पेपर कुल 32 पन्नों का था, दावा किया जा रहा है कि आधे घंटे में ही पेपर के तीन पन्ने बाहर आ गए। यह पन्ने किसी ने फोटो लेकर बाहर किए।

स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बाबी पंवार ने दोपहर को देहरादून के प्रेस क्लब में प्रेस कांफ्रेंस कर इस घटना की जानकारी दी और परीक्षा पर सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने पेपर के तीन पन्ने बाहर आने संबंधी जानकारी इंटरनेट मीडिया पर साझा की।

घटना के बाद हरकत में आई हरिद्वार पुलिस ने तत्काल बाबी पंवार को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए ले गई। करीब आधा घंटा उनसे पूछताछ हुई, जिसके बाद भारी संख्या में उनके समर्थक हरिद्वार में जुट गए। पूछताछ के बाद बाबी पंवार को छोड़ दिया गया।

यूकेएसएसएससी के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने कहा कि किसी सेंटर से पेपर के तीन पेज बाहर आए हैं और इसके बाद वह प्रसारित हुआ। हर सेंटर पर जैमर लगे होते हैं ऐसे में कोई आगे नहीं भेज सकता। यह आश्चर्यजनक है कि पेपर के पेज किस तरह से बाहर आए।

एसएसपी देहरादून व एसएससपी एसटीएफ को शिकायत दी गई है, पता कराया जा रहा है कि कौन से केंद्र से इस तरह से पेपर बाहर आया है। उन्होंने कहा कि तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बाद पेपर बाहर आना चिंता का विषय है, आयोग स्तर पर इसकी जांच की जा रही है।

परीक्षा पास करवाने संबंधी आडियो भी हुआ वायरल शनिवार को परीक्षा पास करवाने की सौदेबाजी कर रहे हाकम सिंह व उसके साथी को गिरफ्तार करने के बाद रविवार को एक आडियो इंटरनेट मीडिया पर जमकर प्रसारित हुआ। आडियो में एक व्यक्ति परीक्षा की सौदेबाजी करता नजर आ रहा है। फोन करने वाला व्यक्ति कह रहा है कि पिछली परीक्षा में वह तीन नंबर से रह गया था, इसलिए इस बार उन्हें पास करवा दो।