उत्तराखंड में संयुक्त सचिवों से लेकर 78 अनुभाग अधिकारियों का ट्रांसफर, दो दिन में 170 का हुआ तबादला

राज्य ब्यूरो, देहरादून। सचिवालय प्रशासन ने सचिवालय में वार्षिक स्थानांतरण नीति को पूरी तरह से लागू कर दिया है। शुक्रवार को सचिवालय प्रशासन ने 10 संयुक्त सचिव, 22 उप सचिव, 28 अनुसचिव व 18 अनुभाग अधिकारियों को मिलाकर कुल 78 अधिकारियों के पदभार में बदलाव किया है।



सचिवालय की स्थानांतरण नीति में पांच वर्ष तक एक ही अनुभाग व विभाग देखने वाले कार्मिकों के स्थानांतरण का नियम बनाया गया है। इस वर्ष इसका पालन नहीं हो पा रहा था। समीक्षा अधिकारी संघ की आंदोलन की चेतावनी के बाद सचिवालय प्रशासन ने इस दिशा में कदम उठाया।