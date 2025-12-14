शीतकालीन पर्यटन के लिए उत्तराखंड सरकार ने कसी कमर, शुरू होगी हेली स्कीइंग और हिमालयन कार रैली

Language
    By Ashok Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कमर कसी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार शाम को अपने शासकीय आवास पर शीतकालीन यात्रा की समीक्षा बैठक में पर्यटन को नई गति देने के लिए हेली-स्कीइंग, हिमालयन कार रैली और स्नो लेपर्ड साइटिंग तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए। साथ ही केएमवीएन एवं जीएमवीएन को 20 दिसंबर तक सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और होटल व्यवसायियों के साथ बैठक कर सुविधाओं की समीक्षा करने को कहा है।

    मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रमुख पर्यटन स्थलों से जुड़ी सड़कें, होटल, पार्किंग, स्वच्छता, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह तैयार रहें। उन्होंने कहा कि वह स्वयं सड़क मार्ग से यात्रा कर शीतकालीन पर्यटन व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने शीतकालीन यात्रा से जुड़े हितधारकों के साथ दिल्ली में एक अहम बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

    भव्य महोत्सव आयोजित करने के दिए निर्देश

    मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल की अवधारणा के तहत राज्य के प्रत्येक जनपद में एक-एक भव्य महोत्सव आयोजित करने के निर्देश दिए, जो उस जनपद की विशिष्ट पहचान बने। इन महोत्सवों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रवासियों, ग्राम प्रधानों और वरिष्ठ अधिकारियों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही राज्य स्तर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के भव्य महोत्सव के आयोजन की भी घोषणा की, जिसमें देश-विदेश के विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया जाएगा।

    मुख्यमंत्री ने बागेश्वर में सरयू कारिडोर के विकास तथा सरयू नदी के उद्गम स्थल को धार्मिक-आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बागेश्वर क्षेत्र में ट्राउट मछली, कीवी और लाल चावल के उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए इनके प्रोत्साहन पर गंभीरता से कार्य करने को कहा। साथ ही राज्य सरकार, निजी संस्थानों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय स्तर का योग महोत्सव आयोजित करने के लिए निर्देशित किया।

    शीतकालीन चारधाम व साहसिक पर्यटन

    मुख्यमंत्री ने कहा कि शीतकालीन चारधाम यात्रा, स्कीइंग, ट्रेकिंग, विंटर कार्निवाल, अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव और वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्ययोजना लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड को सालभर पर्यटन केंद्र बनाना है।

    टूर आपरेटर्स व होटल व्यवसायियों का फीडबैक

    मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पर्यटन विकास योजनाओं में पर्यटकों, टूर आपरेटर्स, होटल व्यवसायियों और अन्य हितधारकों का फीडबैक शामिल किया जाए, ताकि सुविधाएं पर्यटकों की अपेक्षाओं के अनुरूप विकसित हो सकें।

    लाखामंडल व राहु मंदिर का होगा सुंदरीकरण

    मुख्यमंत्री ने पौड़ी के पैठाणी स्थित राहु मंदिर और जनजातीय जौनसार बावर क्षेत्र में स्थित लाखामंडल के सुंदरीकरण की कार्ययोजना को शीघ्र धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। उन्होंने देवप्रयाग सहित सभी प्रयागों व घाटों में भव्य आरती और नए घाटों के विकास पर भी जोर दिया।

    लद्दाख माडल पर हो स्नो लेपर्ड टूर

    लद्दाख माडल पर उत्तराखंड में स्नो लेपर्ड टूर शुरू किया जाएगा। इसके तहत शीतकाल में गंगोत्री जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्रों को नियंत्रित रूप से पर्यटकों के लिए खोला जाएगा, जिससे स्थानीय रोजगार और सीमांत क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इसकी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं।