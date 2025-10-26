पिछले तीन साल में उत्तराखंड पहुंचे 23 करोड़ से ज्यादा पर्यटक, CM धामी बोले-देवभूमि को मिली नई ऊंचाइयां
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि पिछले तीन सालों में 23 करोड़ से ज्यादा पर्यटक उत्तराखंड आए हैं, जिससे राज्य के पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाइयां मिली हैं। सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए होमस्टे योजना पर भी ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को देवभूमि बताते हुए पर्यटन को और सुविधाजनक बनाने की प्रतिबद्धता जताई।
राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। पिछले तीन वर्षों में 23 करोड़ से अधिक पर्यटक उत्तराखंड पहुंचे। चारधाम यात्रा ने भी नए कीर्तिमान स्थापित किए। छह हजार से अधिक होमस्टे संचालकों की आजीविका में बढ़ोतरी हुई है। स्थानीय उत्पादों और पर्वतीय व्यंजनों की मांग में वृद्धि हुई है।
उत्तराखंड में पर्यटन, तीर्थाटन, आजीविका और स्थानीय उत्पादों से जुड़ी ये उपलब्धियां, उस वीडियो में दर्शाई गई हैं, जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन के कुछ अंशों को समाहित करते हुए धामी सरकार ने राज्य स्थापना के रजत उत्सव के उपलक्ष्य में जारी किया है।
प्रधानमंत्री मोदी के उस वक्तव्य को वीडियो में प्रमुखता से रखा गया है, जिसमें उन्होंने कहा था-' 21वीं सदी का यह तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिखकर रखिए।' साथ ही प्रधानमंत्री के संबोधन के उन अंशों को भी शामिल किया गया है, जिनमे पर्यटन, तीर्थाटन से राज्य की अर्थव्यवस्था को मिलने वाली ताकत का उल्लेख किया गया है।
इसी आलोक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व और हमारी डबल इंजन सरकार के समन्वित प्रयासों से उत्तराखंड के पर्यटन को नई ऊंचाइयां मिली हैं। इसी का परिणाम है कि आज रिकार्ड संख्या में देश-विदेश से पर्यटक देवभूमि उत्तराखंड की ओर आकर्षित हो रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।