उत्तराखंड में बंद पड़े 12 सरकारी आईटीआई अगले सत्र से होंगे संचालित, युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश के दूरस्थ पर्वतीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बंदी के कगार पर 12 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (जीआईटीआई) के दिन बहुरने वाले हैं। सरकार ने तय किया है कि अगले शैक्षिक सत्र से इन आइटीआई को संचालित किया जाएगा।

प्रदेश में पिथौरागढ़ जिले के थल एवं बढ़ावे, पौड़ी जिले के द्वारीखाल एवं पौड़ी (परसुंडाखाल), चमोली जिले के देवाल एवं घाट में जीआइटीआइ संचालित नहीं हो रहे हैं। इसी प्रकार, चंपावत जिले के बाराकोट, हरिद्वार जिले के लालढांग, देहरादून जिले के लाखामंडल, बागेश्वर जिले के गरुड़ गरुड़ में भी यही स्थिति है।