राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड में विभिन्न विभागों के आंकड़ों को एकीकृत कर उनके बेहतर उपयोग की दिशा में डेटा लेक विकसित किया जाएगा। इससे शासन को नीतिगत और प्रशासनिक निर्णय लेने में मदद मिलेगी। साथ ही, सरकारी योजनाओं की निगरानी और कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल भी बढ़ाया जाएगा।

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने इसके लिए कार्ययोजना तैयार करने और तत्काल टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने गुरुवार को सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि एआई का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है।

ऐसे में राज्य में भी शासन-प्रशासन के विभिन्न कार्यों में इसके इस्तेमाल की संभावनाएं तलाश करने की जरूरत है। उन्होंने विभागों की कार्यप्रणाली और आवश्यकताओं के अनुरूप एआई टूल्स के व्यावहारिक उपयोग को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। इसके लिए विभागवार संभावनाओं को चिह्नित कर ठोस पहल करने को कहा। मुख्य सचिव ने प्रशासनिक निगरानी व्यवस्था को भी अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि सचिवों के विभागीय निरीक्षणों और क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान सामने आने वाली महत्वपूर्ण जानकारियों और सुझावों को संबंधित विभागों के साथ साझा किया जाए।