जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को मोरी तहसील के अग्निकांड प्रभावित पवाणी गांव पहुंच गए हैं।

कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अग्निकांड प्रभावित गांव का स्थलीय निरीक्षण कर नुकसान का जायजा लेंगे।

इसके साथ ही प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका हालचाल जानेंगे और राहत एवं पुनर्वास कार्यों की जानकारी लेंगे।

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