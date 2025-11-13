उत्तराखंड के बेसिक शिक्षक बड़ी संख्या में दिल्ली में आंदोलन में करेंगे प्रतिभाग, 24 नवंबर को जंतर मंतर पर होगी आर-पार की लड़ाई

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। अखिल भारतीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ और अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के संयुक्त बैनर अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर 24 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल आंदोलन आयोजित किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह आंदोलन सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक सितंबर 2025 को सभी शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य किए जाने के फैसले के विरोध में किया जा रहा है। इस निर्णय से उत्तराखंड के करीब 18 हजार बेसिक शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं।

संघ के राष्ट्रीय महामंत्री सुभाष चौहान ने सभी जनपदों के अध्यक्षों, महामंत्रियों और शिक्षक-शिक्षिकाओं का आह्वान किया कि आंदोलन में भारी संख्या में शामिल हों। उन्होंने कहा कि यह निर्णय शिक्षकों पर अनावश्यक दबाव डाल रहा है और इससे लाखों शिक्षकों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है।