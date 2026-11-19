अशोक केडियाल, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाएं नजदीक हैं, लेकिन राजकीय इंटर कालेजों में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षकों की कमी विद्यार्थियों की तैयारी में आड़े आ रही है।

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में केवल भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान जैसे विषयों में 1494 प्रवक्ता पद रिक्त चल रहे हैं। ऐसे में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के सामने पाठ्यक्रम पूरा करने और परीक्षा से पहले पर्याप्त पुनरावृत्ति करने की चुनौती है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में 99,245 विद्यार्थी पंजीकृत हैं।

प्रदेश के 1385 राजकीय इंटर कालेजों में इन चार प्रमुख विषयों के कुल 4745 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 2896 पदों पर ही प्रवक्ता कार्यरत हैं, जबकि 1494 पद रिक्त हैं। शिक्षकों की कमी का असर विशेषकर पर्वतीय और अति दुर्गम क्षेत्रों के विद्यालयों में अधिक है।

इन क्षेत्रों में विद्यार्थियों के पास स्कूल के अलावा पढ़ाई के दूसरे विकल्प भी सीमित हैं। प्रदेश में प्रवक्ता के 22 विषयों में 12 हजार से अधिक पद स्वीकृत हैं। इनमें कुल 4299 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। अतिथि शिक्षकों से मिल सकती है कुछ मदद रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की तैनाती का विकल्प अपनाया जा रहा है, लेकिन कम मानदेय और विद्यालयों की दूरस्थ स्थिति के कारण पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराना चुनौती बना हुआ है। कई अतिथि शिक्षक घर से अधिक दूरी पर स्थित विद्यालयों में जाने के इच्छुक नहीं होते। ऐसे में रिक्त पदों वाले विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है।