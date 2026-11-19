जागरण संवाददाता, रायवाला (देहरादून) । हरिद्वार से देहरादून की ओर जा रही उत्तराखंड परिवहन निगम की बस में नेपालीफार्म रायवाला के समीप आग लग गई, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित उतरने में कामयाब रहे। मौके पहुंची कोतवाली रायवाला पुलिस टीम ने लोगों की मदद से आग को काबू किया।

आग लगने का कारण बस में शार्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। वहीं, घटना के दौरान हाइवे पर करीब आधा घण्टा तक यातायात बाधित रहा। घटना गुरुवार दोपहर लगभग 1:45 बजे की है। नेपालीफार्म के पास पहुंचने पर बस के इंजन से अचानक धुआं निकलने लगा।