हरिद्वार से देहरादून जा रही उत्तराखंड रोडवेज बस में लगी आग, यात्रियों में हड़कंप
हरिद्वार से देहरादून जा रही उत्तराखंड परिवहन निगम की बस में रायवाला के नेपालीफार्म के पास अचानक आग लग गई।
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जागरण संवाददाता, रायवाला (देहरादून) । हरिद्वार से देहरादून की ओर जा रही उत्तराखंड परिवहन निगम की बस में नेपालीफार्म रायवाला के समीप आग लग गई, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित उतरने में कामयाब रहे। मौके पहुंची कोतवाली रायवाला पुलिस टीम ने लोगों की मदद से आग को काबू किया।
आग लगने का कारण बस में शार्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। वहीं, घटना के दौरान हाइवे पर करीब आधा घण्टा तक यातायात बाधित रहा। घटना गुरुवार दोपहर लगभग 1:45 बजे की है। नेपालीफार्म के पास पहुंचने पर बस के इंजन से अचानक धुआं निकलने लगा।
थोड़ी ही देर में बस से आग की लपटें निकलने लगी। चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को किनारे किया और सभी यात्रियों को तुरंत बस से उतरवा दिया। वहीं, यात्रियों की परिवहन निगम की दूसरी बस से गंतव्य के लिए रवाना किया गया।