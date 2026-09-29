उत्तराखंड के स्कूली छात्रों और शिक्षकों की अब एआई दक्षता बढ़ाने की तैयारी, डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन पाठ्यक्रम से जुड़ेंगे
उत्तराखंड के स्कूली छात्र अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से जुड़ेंगे। एससीईआरटी उत्तराखंड और कोटक एजुकेशन फाउंडेशन ने ...और पढ़ें
HighLights
स्कूली छात्र एआई और ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ेंगे।
एससीईआरटी उत्तराखंड और कोटक एजुकेशन फाउंडेशन ने एमओयू किया।
डिजिटल शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य।
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश के स्कूली छात्र अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ), आनलाइन पाठ्यक्रम और नवाचार आधारित शिक्षा से जुड़ेंगे। डिजिटल एवं तकनीक आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) उत्तराखंड और कोटक एजुकेशन फाउंडेशन (केईएफ) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
इसके तहत शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आनलाइन पाठ्यक्रम तैयार करने, ई-सामग्री विकसित करने, तकनीकी सहयोग देने और पाठ्यक्रमों के प्रसार में दोनों संस्थाएं मिलकर कार्य करेंगी।
समझौते के तहत तैयार आनलाइन पाठ्यक्रमों को आवश्यकता के अनुसार दीक्षा, यूके ई-सृजन और मिशन कर्मयोगी जैसे डिजिटल मंचों से जोड़ा जाएगा। साथ ही भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक डिजिटल तकनीकों पर आधारित शिक्षण माडल विकसित करने में भी सहयोग किया जाएगा।
इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में तकनीकी दक्षता के साथ रचनात्मक एवं नवाचारी सोच को बढ़ावा देना है। कोटक एजुकेशन फाउंडेशन की मुख्य परिचालन अधिकारी जैश्री रमेश ने ‘इनोवेट उत्तराखंड हैकाथन 3.0’ में सहयोग और विजेताओं को पुरस्कार देने की घोषणा की।
उन्होंने विशेषज्ञों को समीक्षक और निर्णायक मंडल के सदस्य के रूप में जोड़ने तथा चयनित विद्यार्थियों के नवाचारी विचारों को विचार-विकास से नमूना तैयार करने तक आगे बढ़ाने में सहयोग की बात कही।
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बैठक में बालिका शिक्षा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान (एफएलएन) और अंग्रेजी संवाद कौशल के क्षेत्र में भी संभावित सहयोग पर चर्चा हुई। इस अवसर पर निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण बंदना गर्ब्याल, एससीईआरटी उपनिदेशक विनोद मथुरा, सहायक निदेशक डा. केएन बिजल्वाण सहित दोनों संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित रहे।
बंदना गर्ब्याल ने साझेदारी का स्वागत करते हुए कहा कि इससे डिजिटल शिक्षा, शिक्षक क्षमता संवर्धन और विद्यार्थी नवाचार को नई दिशा मिलेगी।
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