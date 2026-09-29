उत्तराखंड के स्कूली छात्रों और शिक्षकों की अब एआई दक्षता बढ़ाने की तैयारी, डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन पाठ्यक्रम से जुड़ेंगे

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश के स्कूली छात्र अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ), आनलाइन पाठ्यक्रम और नवाचार आधारित शिक्षा से जुड़ेंगे। डिजिटल एवं तकनीक आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) उत्तराखंड और कोटक एजुकेशन फाउंडेशन (केईएफ) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

इसके तहत शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आनलाइन पाठ्यक्रम तैयार करने, ई-सामग्री विकसित करने, तकनीकी सहयोग देने और पाठ्यक्रमों के प्रसार में दोनों संस्थाएं मिलकर कार्य करेंगी। समझौते के तहत तैयार आनलाइन पाठ्यक्रमों को आवश्यकता के अनुसार दीक्षा, यूके ई-सृजन और मिशन कर्मयोगी जैसे डिजिटल मंचों से जोड़ा जाएगा। साथ ही भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक डिजिटल तकनीकों पर आधारित शिक्षण माडल विकसित करने में भी सहयोग किया जाएगा।