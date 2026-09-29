पर्वतीय क्षेत्रों से दिल्ली-देहरादून के लिए एसी बस सेवा की तैयारी तेज, मार्गवार प्रस्ताव मांगे

जागरण संवाददाता, देहरादून। पर्वतीय क्षेत्रों से देहरादून और दिल्ली का सफर जल्द आरामदायक बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। उत्तराखंड परिवहन निगम ने प्रदेश के पर्वतीय शहरों, तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों से देहरादून और दिल्ली तक वातानुकूलित (एसी) बस सेवा संचालित करने की जरूरत का आकलन शुरू कर दिया है।

निगम ने सभी संबंधित मंडल प्रबंधकों और सहायक महाप्रबंधकों से मार्गवार प्रस्ताव मांगे हैं। सोमवार को जारी पत्र में निगम के महाप्रबंधक (संचालन) क्रांति सिंह ने अधिकारियों से ऐसे मार्गों की जानकारी मांगी है। जहां पर्वतीय शहर, तीर्थ अथवा पर्यटन स्थल से देहरादून अथवा दिल्ली तक एसी बस चलाने की आवश्यकता है। साथ ही यह भी बताने को कहा गया है कि संबंधित मार्ग पर पहले से निजी संचालकों की एसी, वातानुकूलित अथवा अन्य बसें चल रही हैं या नहीं।

निजी बस का किराया भी देखेगा निगम निगम ने केवल मार्गों की सूची नहीं मांगी है। संबंधित मार्ग पर निजी संचालकों की बसों का किराया भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके आधार पर उत्तराखंड परिवहन निगम की बस के संभावित किराये का तुलनात्मक आकलन किया जाएगा।