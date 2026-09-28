देहरादून से घर लौटा और गांव में बना डाला आलीशान मकान, बदायूं में पुलिस ने दबोचा शातिर चोर; 1.10 करोड़ बरामद

जागरण संवाददाता, बदायूं। देहरादून से छह महीने पहले गांव लौटकर आलीशान मकान बनवाने वाला उमेश वाल्मीकि गिरफ्तार कर लिया गया। देहरादून की पुलिस ने उसके घर से 1.10 करोड़ रुपये और 150 ग्राम सोने के जेवर बरामद किए। टीम उसे अपने साथ ले गई।

स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उमेश को देहरादून में उद्योगपति की कार से नकदी चोरी के आरोप में पकड़ा गया। वहां की पुलिस ने इससे अधिक जानकारी नहीं दी है। उमेश, उसका साला व भांजा पहले दिल्ली, फिर देहरादून के काल सेंटर में नौकरी करने लगा था।

ग्रामीणों ने बताया कि वह छह महीने पहले नौकरी छोड़कर गांव लौट आया। उसका साला व भांजा पिछले सप्ताह पकड़ा गया था। उन दोनों से पूछताछ एवं सर्विलांस सेल की मदद से शनिवार को देहरादून की पुलिस ने उमेश को पकड़ा। उस समय उससे 10 लाख रुपये एवं 150 ग्राम सोना बरामद हुआ था।

इस पर उसकी पत्नी का कहना था कि सोने के जेवर शादी में बनवाए थे। रविवार दोपहर को टीम दोबारा गांव पहुंची। उस समय उमेश की पत्नी घर पर नहीं थी। ऐसे में पुलिसकर्मियों ने उमेश के मोबाइल फोन से उनकी पत्नी को फोन कराया। उनसे कहा कि बैग में रखे एक करोड़ रुपये गांव के बाहर भेजो।