बदायूं गोशाला में 20 गोवंश की मौत: संचालक समेत दो पर FIR, पशु क्रूरता और सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप

जागरण संवाददाता, बदायूं। तीन दिन तक हुई लगातार बारिश के दौरान अभिगांव की अस्थायी गोशाला में गोवंश की मौत के मामले में अब पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। गोशाला में अव्यवस्थाओं और गोवंश की देखभाल में लापरवाही के साथ पशु क्रूरता और गोवध आरोप में संचालक प्रियंक कौशिक और दानवीर को नामजद किया गया है। प्राथमिकी में सरकारी धन के दुरुपयोग और गोवंश को समुचित चारा-पानी उपलब्ध न कराने का आरोप लगाया गया है।

अभिगांव के प्रशासक सत्यवीर सिंह की ओर से थाना उसावां में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, 26 सितंबर को गोशाला में 428 गोवंश मौजूद थे। इनके भरण-पोषण के लिए शासन से प्रति गोवंश प्रतिदिन 50 रुपये के हिसाब से धनराशि दी जाती है।