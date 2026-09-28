बदायूं में भारी बारिश से 70 साल पुरानी कोठी गिरी, परिषदीय स्कूलों की छुट्टी

जागरण संवाददाता, बदायूं। लगातार हो रही बरसात के बीच दातागंज तहसील क्षेत्र के बक्सेना गांव में करीब 70 साल पुरानी कोठी अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। गनीमत रही कि घटना के समय कोठी में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि कोठी में रखा काफी सामान मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गया।

बताया गया कि यह कोठी पूर्व ब्लॉक प्रमुख ठाकुर धीरेंद्र पाल सिंह की है। भाजपा नेत्री मंजू सिंह भी अपने परिवार के साथ इसी कोठी में रहती हैं। वहीं बदायूं में लगातार बारिश के कारण सोमवार को परिषदीय स्कूलों में अवकाश रखा गया।

कोठी की छत पर जमा हो गया था पानी स्थानीय लोगों के मुताबिक लगातार बारिश होने के कारण कोठी की छत पर पानी जमा हो गया था। इससे पुरानी इमारत की हालत कमजोर होती गई और अचानक उसका एक हिस्सा भरभराकर ढह गया। देखते ही देखते पूरी कोठी का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। मंजू सिंह ने बताया कि तबीयत खराब होने के कारण वह इस बार कोठी पर नहीं गई थीं। अन्यथा घटना के समय वहां मौजूद होने की स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता था।