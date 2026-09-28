मौसम का यू-टर्न: बारिश के बाद 31 डिग्री पहुंचा तापमान, मथुरा में उमस ने बढ़ाई परेशानी
Mathura Weather Today: मथुरा में दो दिन की राहत के बाद मौसम में अचानक बदलाव आया है। बारिश के बाद ...और पढ़ें
HighLights
बारिश के बाद मथुरा में अचानक गर्मी और उमस बढ़ी।
तापमान 26 से बढ़कर 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।
धूप और धूल से बचने को युवतियों ने स्कार्फ का प्रयोग किया।
जागरण संवाददाता, मथुरा। Mathura Weather Today: दो दिन से मौसम में हुए बदलाव से लोगों ने राहत की सांस ली थी। रात में ठंड का अहसास हो रहा था तो सुबह तक एसी बंद करने पड़ रहे थे। रविवार को सुबह तो बादल रहे, लेकिन उसके बाद उमस और धूप खिली रही।
दिन बढ़ा तो तापमान भी चढ़ता चला गया। शनिवार से तापमान भी पांच डिग्री बढ़कर 31 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। धूप के कारण महिलाएं व युवतियां स्कार्फ से चेहरा ढके नजर आईं।
रविवार को मौसम में गर्माहट का अहसास
शुक्रवार की शाम से मौसम में बदलाव हुआ। शनिवार को आंधी एवं भारी वर्षा की संभावना थी, लेकिन पूरा दिन बादलों के बीच सूखा चला गया। शाम को रिमझिम हुई, जो रात तक चलती रही। रविवार की सुबह लोग जागे तो आसमान में बादल छाए रहे। सुबह नौ बजे सूर्य देव चमके, लेकिन कुछ देर बाद बादलों में छिप गए। सुबह 10 बजे सूर्य देव निकले, लेकिन तेज गायब था, लेकिन उमस ने पसीने छुडाना शुरू कर दिया। दोपहर 12 बजे तक धूप तेज होने से तापमान में वृद्धि हो गई।
स्कार्फ से चेहरा ढककर निकलीं युवतियां
बाजार एवं जरूरी काम से निकली महिलाएं एवं युवतियां स्कार्फ से चेहरा को ढके हुए थीं। वहीं सड़कों की नमी धूप से सूखने के कारण धूल के गुबार उड़ने से लोग परेशान रहे। धूल के कण हवा में घुलने से लोगों को आवागमन में दिक्कत महसूस हुई। शाम छह बजे के बाद गर्मी से लोगों को राहत मिली।
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31 अधिकतम, 22 न्यूनतम दर्ज किया तापमान
मथुरा में शनिवार को अधिकतम 26 और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। रविवार को धूप निकलने के कारण पांच अंक बढ़कर अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं न्यूनतम तापमान स्थिर रहा। सोमवार को भी तापमान स्थिर रहने की संभावना है। बुधवार से तापमान में वृद्धि होगी। मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका जताई है।