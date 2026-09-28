मौसम का यू-टर्न: बारिश के बाद 31 डिग्री पहुंचा तापमान, मथुरा में उमस ने बढ़ाई परेशानी

जागरण संवाददाता, मथुरा। Mathura Weather Today: दो दिन से मौसम में हुए बदलाव से लोगों ने राहत की सांस ली थी। रात में ठंड का अहसास हो रहा था तो सुबह तक एसी बंद करने पड़ रहे थे। रविवार को सुबह तो बादल रहे, लेकिन उसके बाद उमस और धूप खिली रही।

दिन बढ़ा तो तापमान भी चढ़ता चला गया। शनिवार से तापमान भी पांच डिग्री बढ़कर 31 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। धूप के कारण महिलाएं व युवतियां स्कार्फ से चेहरा ढके नजर आईं। रविवार को मौसम में गर्माहट का अहसास शुक्रवार की शाम से मौसम में बदलाव हुआ। शनिवार को आंधी एवं भारी वर्षा की संभावना थी, लेकिन पूरा दिन बादलों के बीच सूखा चला गया। शाम को रिमझिम हुई, जो रात तक चलती रही। रविवार की सुबह लोग जागे तो आसमान में बादल छाए रहे। सुबह नौ बजे सूर्य देव चमके, लेकिन कुछ देर बाद बादलों में छिप गए। सुबह 10 बजे सूर्य देव निकले, लेकिन तेज गायब था, लेकिन उमस ने पसीने छुडाना शुरू कर दिया। दोपहर 12 बजे तक धूप तेज होने से तापमान में वृद्धि हो गई।