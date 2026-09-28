आगरा में रोडवेज बस ने बुलेट सवार को रौंदा: 50 मीटर तक घसीटा, हाईवे पर बिखरे शव के टुकड़े

जागरण संवाददाता, आगरा। एत्माद्दौला क्षेत्र में नवीन गल्ला मंडी के सामने कानपुर हाईवे पर रविवार शाम फिरोजाबाद की ओर से आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बुलेट सवार युवक को रौंद दिया। इसके बाद बस उसे 50 मीटर तक घसीटती ले गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार का शरीर टुकड़ों में बंट गया। यह दृश्य देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर करीब एक घंटे तक जाम लगा रहा।

हादसा शाम साढ़े सात बजे हुआ। सिकंदरा क्षेत्र की रंगोली कालोनी में रहने वाले 34 वर्षीय शाहरुख शेख शाम को एत्मादपुर की ओर से घर जा रहे थे।

नवीन गल्ला मंडी के सामने पीछे की ओर से आई तेज रफ्तार रोडवेज बस ने उनको पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद शाहरुख बाइक समेत बस के नीचे 50 मीटर तक घिसटते गए। इसके बाद किसी तरह अलग निकल गए।

हाईवे पर बिखरे शव के टुकड़े, एक घंटे तक जाम रहा हाईवे हादसे के बाद चालक राेडवेज बस को लेकर भाग गया। हादसे के बाद शव के टुकड़े हाईवे पर बिखर गए। पुलिस ने ट्रैफिक रोककर शव को कब्जे में लिया। बुलेट सवार की जेब से मिले ड्राइविंग लाइसेंस से उसकी शिनाख्त हुई। हाईवे पर वाहन थम गए। करीब एक घंटे में पुलिस ने शव को हाईवे से हटाकर यातायात सामान्य कराया।

इंस्पेक्टर एत्माद्दौला देवेंद्र दुबे ने बताया कि रोडवेज बस को लेकर चालक मौके से भाग गया था। उसका नंबर पता कर लिया गया है। युवक के स्वजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज भी चेक कराए गए हैं।