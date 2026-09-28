आगरा के 600 से अधिक गांवों में बस सेवा नहीं, छात्र-छात्राएं और नौकरीपेशा लोग परेशान
आगरा जिले के 600 से अधिक गांवों में परिवहन निगम की बस सेवा उपलब्ध नहीं है, जिससे छात्र-छात्राएं और नौकरीपेशा ...और पढ़ें
HighLights
आगरा के 600 से अधिक गांवों में बस सेवा नहीं।
छात्र-छात्राएं और नौकरीपेशा लोग आवागमन में परेशान।
ग्रामीण निजी वाहनों और डग्गामार बसों पर निर्भर।
जागरण संवाददाता, आगरा: Agra News: जिले में 690 ग्राम पंचायत और करीब 1200 गांव हैं, लेकिन इनमें से 600 से अधिक गांव ऐसे हैं, जहां परिवहन निगम की बस सेवा की पहुंच नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन का यह अभाव सबसे अधिक स्कूल-कालेज जाने वाले छात्र-छात्राओं और नौकरीपेशा लोगों को परेशान कर रहा है। मजबूरी में उन्हें निजी वाहनों, आटो और डग्गामार वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है।
600 गांवों तक नहीं पहुंची रोडवेज बस, निजी वाहनों के भरोसे ग्रामीण
आगरा क्षेत्र में परिवहन निगम के पास करीब 750 बसें हैं। इनका संचालन आगरा से प्रदेश के दूसरे जिलों और अन्य राज्यों के विभिन्न मार्गों पर होता है। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नियमित बस सेवा का नेटवर्क सीमित है। अंगूठी के लोकेंद्र सिंह सोलंकी, बिचपुरी के विष्णुदयाल आदि ने बताया कि बोदला बिचपुरी मार्ग पर दर्जनों बसें संचालित थीं। सिटी बस से लेकर प्राइवेट बसें चलतीं थीं, अब ऐसा नहीं है। डिग्री कालेज से लेकर इंटर कॉलेज होने के बाद भी आवागमन की सुविधा नहीं है। जहां दो दशक पहले तक सिटी बसों का संचालन होता था। अब इन क्षेत्रों में भी सिटी बस सेवा उपलब्ध नहीं है।
छात्र छात्राएं और नौकरीपेशा लोग हैं सर्वाधिक परेशान
कुछ मार्गों पर बसें चल रही हैं, लेकिन उनका निर्धारित समय नहीं होने से यात्रियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। ग्रामीण मार्गों पर परिवहन निगम की बसें नहीं होने से निजी वाहन संचालकों की मनमानी बढ़ गई है। कई रूटों पर पहले हर घंटे निजी बसें चलती थीं, लेकिन अब वहां भी बसों की संख्या घट गई है।
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मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना इन मार्गों पर चल रही हैं बसें
- राजौरा-शिवलाल गुर्जा-छूट-राठौती-स्याहीपुरा-फतेहाबाद-आगरा
- गोहरा खेड़ा- राठौड़- अभयपुरा- पिनाहट- आगरा
- सियाइच- कलिंजर- बटेश्वर- बिजकोली- फरेरा- भदरोली- फतेहाबाद-आगरा
- मलियाखेडा- खिलावली- चित्राहाट- बाह- आगरा
- गढी दर्याव- धिमश्रि- शमसाबाद- बड़ागाव- बकालपुर- हिरनेर- दिग्नेर- श्यामों- बरोली अहीर- आगरा
- लडुआपुरा- अरनोटा- फतेहाबाद- आगरा
शहर के नजदीक वाले गांव देहात में सिटी बसों का संचालन है। दूर दराज के क्षेत्र में निगम की बसें संचालित हैं। निगम यात्रियों की सेवा के लिए तत्पर है।
बीपी अग्रवाल, आरएम, रोडवेज