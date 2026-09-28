आगरा के 600 से अधिक गांवों में बस सेवा नहीं, छात्र-छात्राएं और नौकरीपेशा लोग परेशान

जागरण संवाददाता, आगरा: Agra News: जिले में 690 ग्राम पंचायत और करीब 1200 गांव हैं, लेकिन इनमें से 600 से अधिक गांव ऐसे हैं, जहां परिवहन निगम की बस सेवा की पहुंच नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन का यह अभाव सबसे अधिक स्कूल-कालेज जाने वाले छात्र-छात्राओं और नौकरीपेशा लोगों को परेशान कर रहा है। मजबूरी में उन्हें निजी वाहनों, आटो और डग्गामार वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है।

600 गांवों तक नहीं पहुंची रोडवेज बस, निजी वाहनों के भरोसे ग्रामीण आगरा क्षेत्र में परिवहन निगम के पास करीब 750 बसें हैं। इनका संचालन आगरा से प्रदेश के दूसरे जिलों और अन्य राज्यों के विभिन्न मार्गों पर होता है। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नियमित बस सेवा का नेटवर्क सीमित है। अंगूठी के लोकेंद्र सिंह सोलंकी, बिचपुरी के विष्णुदयाल आदि ने बताया कि बोदला बिचपुरी मार्ग पर दर्जनों बसें संचालित थीं। सिटी बस से लेकर प्राइवेट बसें चलतीं थीं, अब ऐसा नहीं है। डिग्री कालेज से लेकर इंटर कॉलेज होने के बाद भी आवागमन की सुविधा नहीं है। जहां दो दशक पहले तक सिटी बसों का संचालन होता था। अब इन क्षेत्रों में भी सिटी बस सेवा उपलब्ध नहीं है।