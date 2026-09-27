अटल बिहारी वाजपेयी की पैतृक स्थली के लिए सरकार ने खोला खजाना, स्मारक और पर्यटन सुविधाओं का होगा विकास

जागरण संवाददाता, आगरा। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में उनकी पैतृक स्थली बटेश्वर में विकास कार्यों के लिए प्रदेश सरकार ने 21 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। बजट में इसके लिए 30 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया था। तीन परियोजनाओं की लागत 27 करोड़ रुपये आंकी गई थी। यहां अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक स्थल पर स्मारक बनाने के साथ ही श्रद्धालुओं व पर्यटकों की सुविधा को वाहन पार्किंग और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

प्रदेश सरकार बटेश्वर के विकास पर ध्यान दे रही है। उसे धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही यहां अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृतियों को भी संजोया जा रहा है।

पार्किंग व श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी कार्यालय के प्रस्ताव पर बटेश्वर में पार्किंग एवं अन्य सुविधाओं के विकास, प्राचीन मंदिरों की विरासत के संरक्षण और अटल की पैतृक स्थली पर टायलेट, कांप्लेक्स, सूचनापरक साइनेज लगाने, म्यूरल वाल, प्रकाश व्यवस्था करने के काम स्वीकृत किए गए हैं।

ताज खेमा में पांच करोड़ रुपये से इको हट बनाई जाएंगी इसके साथ ही ताजमहल के पूर्वी गेट स्थित पर्यटन निगम के होटल ताज खेमा में इको टूरिज्म का विकास किया जाएगा। यहां इको हट के निर्माण को पांच करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यहां एक दशक से पूर्व स्विस काटेज बने हुए थे। यह धीरे-धीरे नष्ट हो गए थे। कोठी मीना बाजार स्थित कोठी का सुंदरीकरण व पुनरुद्धार आठ करोड़ रुपये से किया जाएगा।