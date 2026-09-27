PM मोदी ने 2014 में बनवाया ताजमहल... युवक ने विदेशी टूरिस्ट से ठगे 1000 रु, ASI ने दी तहरीर

जागरण संवाददाता, आगरा। ताजमहल का एक मिनट छह सेकेंड का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो रहा है। इसमें पाथवे पर टहलते हुए युवक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2014 में ताजमहल बनवाने और देश में पैसा कमाना बहुत आसान होने की बात कह रहा है। वीडियो में नजर आ रहे युवक पर कार्रवाई की मांग पर्यटन संस्थाओं ने की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने युवक पर कार्रवाई के लिए पर्यटन थाना में तहरीर दी है।

वीडियो में युवक कह रहा भारत में पैसा कमाना आसान इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो रहे वीडियो में ताजमहल में घूमते हुए युवक कह रहा है कि भारत में पैसा कमाना बहुत आसान है। किसी ने ठीक कहा है कि इंसान में प्रतिभा होनी चाहिए। पैसा, आदमी कहीं भी कमा सकता है। एक विदेशी मेरे पास आया। उसने मुझसे ताजमहल के बारे में पूछा। मैंने उससे कहा कि पहले मुझे एक हजार रुपये दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। उसने मुझे एक हजार रुपये दे दिए।