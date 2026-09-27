उत्तराखंड सहकारिता चुनाव में भाजपा का परचम: सभी 10 डीसीबी में निर्विरोध बोर्ड गठित, महिलाओं को 33% आरक्षण

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। जिला सहकारी बैंक (डीसीबी) अल्मोड़ा का चुनाव संपन्न होने के साथ ही भाजपा ने सहकारिता के क्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल की है। राज्य के सभी 10 डीसीबी में भाजपा अपना बोर्ड बनाने में कामयाब रही है। प्रदेश में यह पहली बार है, जब सभी डीसीबी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और निदेशकों का चुनाव निर्विरोध हुआ है।

गढ़वाल मंडल में छह और कुमाऊं मंडल में चार डीसीबी हैं। इनमें से नौ के चुनाव पूर्व में हो चुके थे, जबकि अल्मोड़ा में शनिवार को संपन्न हुआ। इसमें मिली लटवाल अध्यक्ष और भावना जोशी उपाध्यक्ष चुनी गईं। इसके साथ ही शीर्ष सहकारी संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव भी हुआ।