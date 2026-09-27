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उत्तराखंड सहकारिता चुनाव में भाजपा का परचम: सभी 10 डीसीबी में निर्विरोध बोर्ड गठित, महिलाओं को 33% आरक्षण

By Kedar Dutt Edited By: Abhishek Saxena
Published: Sun, 27 Sep 2026 08:19 AM (IST)

उत्तराखंड में भाजपा ने सभी 10 जिला सहकारी बैंकों (डीसीबी) में अपना बोर्ड बनाकर सहकारिता क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।

सांकेतिक तस्वीर।

HighLights

  1. भाजपा ने उत्तराखंड के सभी 10 डीसीबी में बोर्ड बनाया।

  2. राज्य में पहली बार सभी डीसीबी चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए।

  3. महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू, तीन डीसीबी में जीत।

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। जिला सहकारी बैंक (डीसीबी) अल्मोड़ा का चुनाव संपन्न होने के साथ ही भाजपा ने सहकारिता के क्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल की है। राज्य के सभी 10 डीसीबी में भाजपा अपना बोर्ड बनाने में कामयाब रही है। प्रदेश में यह पहली बार है, जब सभी डीसीबी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और निदेशकों का चुनाव निर्विरोध हुआ है।

गढ़वाल मंडल में छह और कुमाऊं मंडल में चार डीसीबी हैं। इनमें से नौ के चुनाव पूर्व में हो चुके थे, जबकि अल्मोड़ा में शनिवार को संपन्न हुआ। इसमें मिली लटवाल अध्यक्ष और भावना जोशी उपाध्यक्ष चुनी गईं। इसके साथ ही शीर्ष सहकारी संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव भी हुआ।

जिला सहकारी बैंकों में निर्विरोध चुने गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और निदेशक

सहकारी संस्थाओं के चुनाव में प्रदेश में पहली बार महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है। इसके तहत 10 डीसीबी में से तीन में महिलाएं जीती हैं। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राज्य के सभी डीसीबी में भाजपा का बोर्ड बनने पर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि निर्विरोध निर्वाचन आपसी विश्वास, समन्वय और संगठनात्मक एकजुटता का परिचायक है।

 

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उन्होंने सभी पदाधिकारियों से सहकारी संस्थाओं को पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आहवान किया।