CM धामी ने राज्य स्थापना के रजत जयंती कार्यक्रमों को लेकर की बैठक, कहा- PM के मार्गदर्शन में नई ऊंचाइयों को छू रहा उत्तराखंड
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड बनाया। रजत जयंती समारोह में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की उपस्थिति उत्साहवर्द्धक है। रजत जयंती कार्यक्रमों में हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। भाजपा सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को पूरा कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यक्रमों में अधिकाधिक जनसहभागिता का आह्वान किया।
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड बनाया और आज राज्य स्थापना का रजत जयंती उत्सव मनाने का अवसर भी भाजपा को मिला है। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाईयों को छूते हुए धार्मिक सांस्कृतिक धरोहरों को सजाने के स्वर्णिम युग को जी रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने मंगलवार को राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर भाजपा की वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए यह बातें कहीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक से 11 नवंबर तक चलने वाले रजत जयंती समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति उत्साहवर्द्धक है। रजतोत्सव के दौरान राज्यवासियों से मिलकर हमें अब तक की उपलब्धियों पर विमर्श के साथ ही आने वाले 25 वर्षों का रोडमैप भी तैयार करना है। उन्होंने कहा कि रजत जयंती के जितने भी कार्यक्रम होंगे, उनमें हर वर्ग, समाज, क्षेत्र व आयामों को जोड़ने का काम पार्टी कार्यकर्ताओं को करना है।
पार्टी सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना है कि इन कार्यक्रमों में प्रत्येक उत्तराखंडी की भागीदारी हो। सरकार अपनी ओर से इन गौरवशाली कार्यक्रमों के सफल आयोजन को हरसंभव प्रयास कर रही है। पार्टी को भी इन्हें व्यवहारिक, भव्यतम और प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता वाला बनाना है।
भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान के अनुसार बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि यह गौरवशाली क्षण है कि जब राज्य 25 वर्ष में विकसित होने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है तो प्रदेश की कमान भाजपा के हाथों में है। भाजपा सरकार, राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए लक्ष्य उत्तराखंड दशक की प्राप्ति की दिशा में बहुत आगे पहुंच गई है।
प्रदेश प्रभारी गौतम ने कहा कि हमें इन 25 वर्षों में राज्य में हुए बदलाव का अहसास घर-घर पहुंचाना है, ताकि सकारात्मक ऊर्जा आने वाले लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए समाज में उत्पन्न हो। यह जन-जन के बीच पहुंचने का अच्छा अवसर है, ताकि सरकार व संगठन की उपलब्धियों और कार्यशैली को अधिक प्रभावी तरीके से नीचे तक ले जाया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन में बदलाव की चर्चा इस प्रकार से हो कि जैसे पूर्व में राज्य में छोटी दुर्घटनाओं में भी बड़े नुकसान होते थे और आज बड़ी-बड़ी घटनाओं में भी क्षति बहुत कम होती है।
प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि रजत जयंती कार्यक्रमों के अवसर पर राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री राज्यवासियों का उत्साह बढ़ाने आ रहे हैं। ऐसे में सभी की जिम्मेदारी है कि इन कार्यक्रमों में अधिकाधिक जनसहभागिता हो। जो लोग बड़े कार्यक्रमों में भाग न ले पाएं, उन्हें वर्चुअल या सजीव प्रसारण से जेाड़ा जाए। प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार ने रजत जयंती कार्यक्रमों पर विस्तार से रोशनी डाली।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।