उत्तराखंड में हुई धान की बंपर पैदावार, खरीद का बढ़ाया जाएगा लक्ष्य

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड में इस वर्ष धान की बंपर पैदावार को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर धान खरीद का मौजूदा लक्ष्य 7.50 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाने की मांग की है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि राज्य में अब तक 4.99 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद पूरी हो चुकी है। लगभग 2.70 लाख किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ ले चुके हैं।

राज्यभर में 750 खरीद केंद्रों पर किसानों से धान खरीदी जा रही है। बुधवार को धान खरीद का मुद्दा विधानसभा के विशेष सत्र में भी तब उठा, जब विभागीय मंत्री रेखा आर्य सदन में इस संबंध में विभाग की उपलब्धियां रख रहीं थीं। इस पर विपक्ष के विधायकों ने क्रय केंद्रों पर धान की खरीद नहीं होने का विषय उठाया।

विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि धान का उत्पादन अच्छा हुआ है। खरीद अच्छी रही है। उधम सिंह नगर में इस साल प्रति हेक्टेयर धान की पैदावार स्थापित मानक के मुकाबले काफी ज्यादा रही है। इस बारे में वहां के जिलाधिकारी ने विभाग को पत्र लिखकर सूचित किया है।