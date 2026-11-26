अंकुर अग्रवाल, जागरण देहरादून। परिवहन निगम के अधिसूचित मार्गों पर निजी बस संचालकों को स्टेज कैरिज परमिट देकर उतारने के परिवहन विभाग के निर्णय के बाद अब उत्तराखंड परिवहन निगम (रोडवेज) ने किराये के मोर्चे पर पलटवार की तैयारी कर ली है।

यात्रियों को अपने पाले में बनाए रखने के लिए निगम निजी बसों व मैक्सी कैब के किराये से सीधा मुकाबला करेगा। जिस मार्ग पर निजी बस का किराया कम और रोडवेज का ज्यादा होगा, वहां सरकारी बस का भाड़ा घटाकर बराबर किया जाएगा। इससे यात्रियों को महंगे विकल्प के बजाय कम किराये में सफर का मौका मिलेगा।



परिवहन निगम के महाप्रबंधक (संचालन) क्रांति सिंह ने प्रदेशभर में मार्गवार किराये के पुनर्निरीक्षण के आदेश दिए हैं। महाप्रबंधक (आइटी) भूपेश आनंद कुशवाहा की अध्यक्षता में गठित समिति निजी बसों और मैक्सी कैब के किराये का अध्ययन कर रोडवेज के किराये से तुलना करेगी।

समिति में उप महाप्रबंधक संचालन पूजा कहेरा और मुख्यालय के सहायक महाप्रबंधक वित्त राजीव गुप्ता शामिल हैं। संबंधित मंडल प्रबंधक और डिपो प्रबंधक भी इस पड़ताल का हिस्सा होंगे। समिति पूरे प्रदेश के प्रत्येक मार्ग पर किराये की स्थिति खंगालेगी।