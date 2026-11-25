जागरण संवाददाता, देहरादून। शहर की कूड़ा निस्तारण व्यवस्था और करोड़ों रुपये की परियोजनाओं के कामकाज की वास्तविक स्थिति अब तकनीकी जांच के दायरे में आ गई है।

शीशमबाड़ा सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट और सहस्रधारा रोड स्थित पुराने ट्रेंचिंग ग्राउंड में जमा कूड़े का आईआईटी रुड़की की टीम दोबारा सर्वे करेगी। इसके लिए आगामी शुक्रवार को टीम के देहरादून पहुंचने की उम्मीद है। ड्रोन सर्वे के बाद दोनों स्थानों पर अब तक हुए कूड़ा निस्तारण की वास्तविक स्थिति सामने आएगी।

दरअसल, इन दोनों स्थानों पर कूड़े के निस्तारण का जिम्मा संभाल रही अनुबंधित कंपनी की ओर से आधे से अधिक कूड़ा निस्तारित किए जाने का दावा किया गया है। हालांकि, मौके पर अब भी कूड़े के बड़े-बड़े ढेर मौजूद हैं। कंपनी के दावों और धरातल पर दिखाई दे रही स्थिति में अंतर को देखते हुए नगर निगम ने आईआईटी रुड़की से तकनीकी सर्वे कराने का निर्णय लिया है।

आईआईटी की टीम इससे पहले भी एक बार सर्वे कर चुकी है। अब दोबारा होने वाले सर्वे में कूड़े की मात्रा और निस्तारण की प्रगति का आकलन किया जाएगा। आईआईटी रुड़की की टीम दोनों स्थलों पर शेष बचे पुराने कूड़े की मात्रा का आकलन करेगी। इसके आधार पर यह स्पष्ट हो सकेगा कि अनुबंधित कंपनी ने अब तक कितना कूड़ा निस्तारित किया है और कितना कूड़ा अभी भी निस्तारण की प्रतीक्षा में है।