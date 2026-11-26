जागरण संवाददाता, देहरादून। शहर के झाझरा स्थित जनजातीय विद्यालय वनवासी गुरुकुल दून संस्कृति स्कूल में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू दौरे पर पहुंचे।

इस दौरान खांडू ने ने पूर्वोत्तर और उत्तराखंड की जनजातियों के बच्चों से की मुलाक़ात। बता दें कि स्कूल में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने स्कूल में पहुंचकर सबसे पहले पौधरोपण किया। इसके बाद उन्होंने साइंस लैब का निरीक्षण किया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर और उत्तराखंड की जनजातियों के बच्चों से मुलाक़ात कर बात की। बता दें कि स्कूल में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि देहरादून शिक्षा के क्षेत्र में माना हुआ शहर है।

यहां शिक्षा के अलावा काफ़ी महत्वपूर्ण संस्थान है। उन्होंने बच्चों से कहा कि इस क्षेत्र में आए है तो अपने जीवन की प्रगति के लिए इसका लाभ उठाये। उन्होंने कहा कि हम कहा से आते है, हमारी क्या भाषा है, क्या संस्कृति है, इसे नहीं भूलना है।