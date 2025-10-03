उत्तराखंड में सरकारी केंद्रों पर चावल की अधिकता, गेहूं की कमी

उत्तराखंड में सरकारी क्रय केंद्रों पर धान की खरीद में वृद्धि हुई है जबकि गेहूं की कमी बनी हुई है। राज्य सरकार ने धान खरीद नीति 2025-26 जारी की है जिसके तहत पिछले वर्ष 6.73 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। गेहूं की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से सहायता ली जा रही है और खरीद बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अश्वनी त्रिपाठी, देहरादून। उत्तराखंड के सरकारी क्रय केंद्रों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद में धान और गेहूं के बीच फासला साल दर साल बढ़ता जा रहा है। सरकारी गोदामों में हर साल धान के ढेर लग रहे हैं। राज्य में खपत के बाद सरकारी खरीद से प्राप्त एक तिहाई चावल केंद्र को भेजा जा रहा है, जबकि गेहूं राज्य की जरूरतों को ही पूरा नहीं कर पा रहा है।

उत्तराखंड की आवश्यकता के सापेक्ष महज दो प्रतिशत गेहूं सरकारी खरीद में मिल रहा है। सरकारी योजनाओं में वितरण के लिए शेष 98 प्रतिशत गेहूं केंद्र से राज्य को लेना पड़ रहा है। उत्तराखंड सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीद नीति जारी कर दी है।

धान को लेकर राज्य सरकार पुन: उत्साहित है। वर्ष 2024-25 में 6.73 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। राज्य में 3.40 लाख मीट्रिक टन चावल की खपत के बाद 1.1 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्र को भेजा गया था। वहीं गेहूं में स्थिति विपरीत रही।

राज्य में सरकारी योजनाओं के तहत वितरण के लिए कुल 1,52,553 मीट्रिक टन गेहूं की जरूरत होती है, जबकि गत वर्ष राज्य में सरकारी खरीद से सिर्फ 3100 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई, जो कुल आवश्यकता का करीब दो प्रतिशत है।