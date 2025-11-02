Rajat Jayanti Uttarakhand: राज्य स्थापना की रजत जयंती का मुख्य समारोह होगा शानदार, तैयारियों में जुटी मशीनरी
उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में 9 नवंबर को मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य अतिथि होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। समारोह में 60 से 70 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना है, जिसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर नौ नवंबर को देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआइ) में होने वाले मुख्य समारोह को लेकर मशीनरी तैयारियों में जुट गई है। समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मुख्य अतिथि होने के कारण व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने शनिवार को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही सभी व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि नौ नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन को देखते हुए सुरक्षा एवं व्यवस्था के सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यक्रम में भाग लेने वाले आमजन के प्रवेश और निकास के लिए समुचित मार्ग निर्धारित किए जाएं, ताकि भीड़भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने यह भी कहा कि लगभग 60 से 70 हजार लोगों की संभावित उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए बैठने, पेयजल, चिकित्सा, शौचालय एवं अन्य व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त की जाएं।
मुख्य सचिव ने यातायात और पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने के लिए विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो और शहर के यातायात पर भी प्रभाव न पड़े। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी तैयारियां समय पर पूर्ण कर ली जाएं तथा समन्वय के साथ कार्य किया जाए। निरीक्षण के दौरान डीजीपी दीपम सेठ, सचिव शैलेश बगौली, डा. बीवीआरसी पुरुषोत्तम, विनय शंकर पांडेय, विनोद कुमार सुमन, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल एवं महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
