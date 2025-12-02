उत्तराखंड में देहरादून और नैनीताल में राजभवन का नाम बदला, अब जाना जाएगा लोक भवन के नाम से
उत्तराखंड में राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। राज्यपाल के सचिव रविनाथ रामन ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के पत्र और राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह निर्णय लिया गया। देहरादून और नैनीताल स्थित राजभवन अब आधिकारिक रूप से लोक भवन के नाम से जाने जाएंगे। यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: उत्तराखंड में राजभवन का नाम बदल गया है। इसे अब लोक भवन के रूप में जाना जाएगा। राजभवन ने इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी।
अधिसूचना जारी
राज्यपाल के सचिव रविनाथ रामन ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के 25 नवंबर, 2025 को भेजे गए पत्र एवं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) की स्वीकृति के क्रम में देहरादून एवं नैनीताल स्थित राजभवन का नाम आधिकारिक रूप से लोक भवन किया जाता है। यह अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगी।
देश में शासन के प्रतीकों में गहरा बदलाव जारी है। उप निवेशकालीन शाही ठिकानों की छवि लिए राजभवनों को धीरे-धीरे लोक भवन नाम दिया जा रहा है। मतलब जनता का घर। यह सिर्फ नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि एक दशक में पीएम नरेन्द्र मोदी की ओर से सार्वजनिक पदों की भावना को पुनर्परिभाषित करने की व्यापक पहल का हिस्सा है।
सत्ता की राह समझे जाने वाला 'राजपथ' 2022 में 'कर्तव्य पथ' बन गया- एक संदेश कि शासन दिखावे का मंच नहीं, जिम्मेदारी का मार्ग है। इसी विचार के अनुरूप, प्रधानमंत्री ने 2016 में सा, रेसकोर्स रोड छोड़कर 'लोक कल्याण मार्ग' को अपना आधिकारिक आवास बनाया, यह संकेत देते हुए कि सर्वोच्च पद नागरिकों की सेवा के लिए है।
