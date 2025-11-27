राजभवन में नव-निर्मित 'कलिंग अतिथि निवास' का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया उद्घाटन, पारंपरिक वास्तुकला की झलक पेश करता भवन

उद्घाटन समारोह में ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरि बाबू कंभमपति, प्रथम महिला जयश्री कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम, ओडिशा विधानसभा की अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी तथा ओडिशा सरकार के कानून, लोक निर्माण एवं आबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। दो दिवसीय ओडिशा दौरे पर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गुरुवार को भुवनेश्वर स्थित राजभवन परिसर में नव-निर्मित कलिंग अतिथि निवास का उद्घाटन किया।

राजभवन के हरियाली से भरपूर वातावरण के मध्य स्थित कलिंग अतिथि निवास ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक वास्तुकला की झलक प्रस्तुत करता है।

अतिथि निवास के बाहरी और आंतरिक दोनों हिस्सों में पारंपरिक ओडिया कारीगरी पर आधारित डिजाइन, मूर्तियां और कलात्मक मोटिफ प्रदर्शित किए गए हैं।

प्रत्येक कक्ष को सोच-समझकर इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि वह ओडिशा की पहचान और सांस्कृतिक धरोहर को प्रतिबिंबित करे। कलिंग अतिथि भवन का उद्घाटन ओडिशा के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है, क्योंकि इस प्रतिष्ठित परियोजना की शिलान्यास स्वयं माननीय राष्ट्रपति ने ही किया था।