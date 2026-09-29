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उत्तराखंड में बारिश थमी, सर्द हवाओं से बढ़ी ठंडक; देहरादून में रिकॉर्ड न्यूनतम तापमान

By Vijay Joshi Edited By: Rahul Chauhan
Published: Tue, 29 Sep 2026 11:48 PM (IST)

उत्तराखंड में तीन दिनों की बारिश थमने के बाद मौसम ठंडा हो गया है, देहरादून में सितंबर का न्यूनतम तापमान ...और पढ़ें

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HighLights

  1. उत्तराखंड में तीन दिन बाद बारिश का दौर थमा।

  2. पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्द हवाएं चलने लगीं।

  3. देहरादून में सितंबर का न्यूनतम तापमान 12 साल का रिकॉर्ड।

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में पिछले तीन दिनों से जारी बारिश का दौर फिलहाल थम गया है। मंगलवार को राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहा और दिनभर तेज धूप खिली रही।

हालांकि, पर्वतीय क्षेत्रों में आसमान में आंशिक बादल मंडराते रहे और कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें भी देखने को मिलीं। बारिश थमने के साथ ही अब प्रदेश में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे ठंड की ओर बढ़ता नजर आ रहा है।

पिछले दिनों हुई झमाझम बारिश का असर तापमान पर भी साफ दिखाई दे रहा है। प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है, जबकि कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे पहुंच गया है।

इसके चलते खासकर मैदानी क्षेत्रों में सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस होने लगी है। ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के बाद पहाड़ों में सर्द हवाओं का असर बढ़ गया है। मौसम में आए इस बदलाव से आने वाले दिनों में ठंड के और बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं।

दिन में धूप राहत दे रही है, लेकिन सुबह और शाम तापमान में गिरावट के कारण ठिठुरन महसूस होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा या गर्जन के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

वहीं, प्रदेश के अन्य जनपदों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। फिलहाल प्रदेश में मानसून की गतिविधियां सामान्य बनी हुई हैं। अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड से मानसून की विदाई की औपचारिक घोषणा होने की संभावना है।

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दून का न्यूनतम सितंबर में 12 वर्ष में सबसे कम दर्ज किया गया है। यहां सोमवार रात को न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो वर्ष 2012 में सितंबर में दर्ज न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस के बाद सबसे कम है।

यहाँ आपका तापमान डेटा टेबल के रूप में दिया गया है
 
शहर अधिकतम तापमान (°C) न्यूनतम तापमान (°C)
देहरादून 31.0 18.2
पंतनगर 31.4 20.0
मुक्तेश्वर 21.6 12.1
नई टिहरी 24.0 12.2

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