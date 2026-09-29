उत्तराखंड में बारिश थमी, सर्द हवाओं से बढ़ी ठंडक; देहरादून में रिकॉर्ड न्यूनतम तापमान

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में पिछले तीन दिनों से जारी बारिश का दौर फिलहाल थम गया है। मंगलवार को राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहा और दिनभर तेज धूप खिली रही।

हालांकि, पर्वतीय क्षेत्रों में आसमान में आंशिक बादल मंडराते रहे और कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें भी देखने को मिलीं। बारिश थमने के साथ ही अब प्रदेश में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे ठंड की ओर बढ़ता नजर आ रहा है।

पिछले दिनों हुई झमाझम बारिश का असर तापमान पर भी साफ दिखाई दे रहा है। प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है, जबकि कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे पहुंच गया है। इसके चलते खासकर मैदानी क्षेत्रों में सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस होने लगी है। ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के बाद पहाड़ों में सर्द हवाओं का असर बढ़ गया है। मौसम में आए इस बदलाव से आने वाले दिनों में ठंड के और बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं।