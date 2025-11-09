केदार दत्त, जागरण देहरादून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य में हुए वैश्विक निवेशक सम्मेलन में आठ दिसंबर 2023 को उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों के अंब्रेला ब्रांड ''हाउस आफ हिमालयाज'' की लांचिंग की थी, आज यह देश-दुनिया में नई ऊचाईयों को छू रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के ''वोकल फार लोकल'' और ''लोकल टू ग्लोबल'' के मूलमंत्र पर चलते हुए दो साल से भी कम समय में हाउस आफ हिमालयाज ने तीन करोड़ के उत्पादों की बिक्री की है। अब यहां के पांच उत्पादों ने अमेरिका में भी दस्तक दी है। आने वाले दिनों में संयुक्त अरब अमीरात, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया समेत अन्य देशों में यहां के उत्पाद पहुंचेंगे।

उत्तराखंड में महिला स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक समूहों के कृषि, हस्तशिल्प समेत अन्य उत्पादों की व्यापक मांग के बावजूद इन्हें बाजार नहीं मिल पा रहा था। वजह यह कि ये उत्पाद पैकेजिंग व ब्रांडिंग के मोर्चे पर कमजोर पड़ रहे थे। इसे देखते हुए सरकार ने राज्य के स्थानीय उत्पादों का अंब्रेला ब्रांड बनाने का निश्चय किया। लंबे मंथन के बाद इस कड़ी में हाउस आफ हिमालयाज सामने आया। इसके तहत उत्पादों की गुणवत्ता व पैकेजिंग को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया गया। इसके सार्थक परिणाम आए और फिर वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री मोदी के हाथों इसकी लांचिंग कराई गई। इसके बाद सरकार ने अप्रैल 2024 में हाउस आफ हिमालयाज कंपनी गठित की। इसी के माध्यम से देश-दुनिया में हाउस आफ हिमालयाज के उत्पाद पहुंच रहे हैं।

राजमा, लाल चावल समेत पांच उत्पाद पहुंचे अमेरिका हाउस आफ हिमालयाज के माध्यम से उत्तराखंड से चकराता राजमा, लाल चावल, काला सोयाबीन, झंगोरा व हल्दी पाउडर की पहली खेप अमेरिका भेजी जा चुकी है। हाउस आफ हिमालयाज की प्रबंध निदेशक झरना कमठान के अनुसार इन उत्पादों के 144 पैकेट ई-कामर्स प्लेटफार्म अमेजन ग्लोबल के माध्यम से भेजे गए।

क्रय एवं वैश्विक विस्तार की रणनीति प्रबंध निदेशक कमठान के अनुसार हाउस आफ हिमालयाज के उत्पादों की आनलाइन बिक्री को सुदृढ़ किया गया है। अमेजन, ओएनडीसी, जियोमार्ट जैसे ई-कामर्स प्लेटफार्म और बिलिंंकिट, बिगबास्केट जैसी क्विक कामर्स प्लेटफार्म पर भी उपस्थिति स्थापित की गई है। इसके अलावा अमेरिका में उत्पादों की बिकी को वालमार्ट के साथ साझेदारी पर वार्ता जारी है। संयुक्त अरब अमीरात में अमेजन ग्लोबल पर ब्रांड की उपस्थिति के प्रयास चल रहे हैं। बाक्स आफ इंडिया के माध्यम से न्यूजीलैंड व आस्ट्रेलिया के बाजारों तक पहुंच बनाने की दिशा में कार्य चल रहा है।