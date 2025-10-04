Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तराखंड प्रीमियर लीग, हरिद्वार और देहरादून के साथ नैनीताल की जीत

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 03:31 PM (IST)

    उत्तराखंड प्रीमियर लीग में हरिद्वार स्प्रिंग एल्मास ने सुमित जुयाल की शानदार गेंदबाजी की बदौलत टिहरी टाइटंस को पांच विकेट से हराया। देहरादून वारियर्स ने युवराज चौधरी के अर्धशतक की मदद से ऋषिकेश फैल्कांस को 93 रनों से शिकस्त दी। नैनीताल ने संगम बाजपेयी की गेंदबाजी से ऊधमसिंह नगर को छह विकेट से हराया। सुमित युवराज और संगम को मैन ऑफ द मैच चुना गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    देहरादून के प्लेयर आफ द मैच युवराज चौधरी को ट्राफी प्रदान करते विधायक उमेश शर्मा काऊ। साभार- सीएयू

    जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड प्रीमियर लीग (यूपीएल) में सुमित जुयाल की शानदार गेंदबाजी से हरिद्वार स्प्रिंग एल्मास ने टिहरी टाइटंस ने पांच विकेट से हराया।

    कप्तान युवराज चौधरी की अर्द्धशतकीय पारी से देहरादून वारियर्स ने ऋषिकेश फैल्कांस को 93 रनों से शिकस्त दी। संगम बाजपेयी की धुआंधार गेंदबाजी से नैनीताल ने ऊधमसिंह नगर को छह विकेट से पस्त किया। सुमित, युवराज और संगम मैन आफ द मैच चुने गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे यूपीएल सीजन-2 में शुक्रवार को पुरुष टीम का 17वां मुकाबला हरिद्वार और टिहरी के बीच हुआ। टास जीतकर टिहरी से कर्णवीर कौशल और इशाग्र जगूड़ी ओपनिंग करने उतरे।

    कर्णवीर खाता खोले बिना कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। इशाग्र ने दो छक्के वे 23 रन की पारी खेली और हिमांशू सोनी का कैच थमा दिया। शेभित सरीन ने पारी को संभालने का प्रयास कर चार छक्के व चार चौके से 59 रन बनाए, लेकिन ऋषभ शर्मा की गेंद पर सिद्धार्थ गुप्ता को कैच थमा बैठे।

    अन्य कोई भी बल्लेबाज छह रन से अधिक नहीं बना सका। टिहरी ने 19.2 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 129 रन बनाए। सुमित जुयाल और अभय क्षेत्री ने तीन-तीन विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करने हरिद्वार से कप्तान कुनाल चंदेला और दक्ष अवाना उत्तरे। कुनाल को 18 रन पर भानू प्रताप सिंह ने बोल्ड कर दिया।

    दक्ष 10 रन पर कैच आउट हो गए। प्रियांश खंडूरी ने पारी को संभालने का प्रयास किया, लेकिन वह 35 रन पर नाबाद रहे। सौरव चौहान 21 और नीरज सिंह 23 रन पर कैच आउट हो गए। हरिद्वार ने 18.4 ओवर में पांच विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।